"Le temps de concertation est quelque chose d’assez simple à faire", déclare Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de La Réunion, à propos des débats sur l’école, lors d’une interview à AEF info, le 7 octobre 2022. Pour la rédaction du projet pédagogique, le chef d’établissement pourra "tenir la plume" et s’entourer d’enseignants ou de parents d’élèves. "L’idée est de ne retoquer aucun projet", assure-t-elle, précisant que les demandes de financement non retenues pourront être présentées une nouvelle fois et après un accompagnement par le groupe d’appui académique. À propos de la concertation sur la voie professionnelle, la rectrice insiste sur le besoin d’une "coordination entre les acteurs professionnels et scolaires". De plus, l’augmentation des périodes de formation en milieu professionnel nécessite un "travail très en amont" car "il faudra élargir considérablement l’offre de stage".