En 2022, la taxe foncière a augmenté en moyenne de 4,7 % dans les 200 villes les plus peuplées de France, par rapport à 2021, selon l’observatoire annuel de l’Unpi publié ce mercredi 12 octobre. Cela après une hausse de 1,3 % entre 2020 et 2021. L’Unpi demande un plafonnement ou un blocage de l’évolution des valeurs locatives cadastrales dans le projet de loi de finances pour 2023 et un blocage des taux de taxe foncière.