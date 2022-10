La Société française d’énergie nucléaire publie deux nouvelles études, le 13 octobre 2022, à l’occasion de sa matinée sur les enjeux économiques du nucléaire. L’association estime "sans regret" le prolongement de la durée de vie des réacteurs existants et estime aussi que le nucléaire permet de minimiser le coût du système électrique à long terme. Elle met également à jour sa note sur les options de financement publiée en début d’année et demande une intervention de l’État "via un investissement direct ou un partage des risques de construction" pour baisser le coût moyen du capital.