À l’occasion de l’événement "5G x industrie 4.0", Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, en lien avec Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, annonce, le 12 octobre 2022, "la mise en place d’un dispositif visant à la structuration des plateformes d’expérimentation et de campus fablab dédiés à la 5G industrielle" sur le territoire. L’objectif est d' "accélérer le déploiement de la 5G industrielle en France". En outre, Jean-Noël Barrot lance "une consultation pour rendre les fréquences 5G plus accessibles aux industriels".