En 2022, les 15 membres de cabinet de Sylvie Retailleau ont touché une rémunération de 1 500 194 € bruts, représentant en moyenne 8 334 € bruts par mois et par personne, selon un "jaune budgétaire" consacré aux personnels affectés dans les cabinets ministériels et annexé au PLF 2023. D’après les informations contenues dans ce document, dix membres du cabinet sont issus de l’administration et ont perçu une rémunération mensuelle moyenne de 8 452 €, contre 8 099 € en moyenne pour les cinq autres membres du cabinet, recrutés sur contrat.