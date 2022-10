Un collectif de plus d’une centaine de chercheurs, parmi lesquels les climatologues Valérie Masson-Delmotte, Édouard Bard et Jean Jouzel, signe une tribune dans Le Monde le 10 octobre 2022 pour alerter sur la reconduction à l’identique de la subvention, "déjà insuffisante", de l’Institut Paul-Émile Victor, envisagée par le projet de loi de finances 2023. "Compte tenu de l’augmentation des coûts logistiques, un tel budget menace l’existence des stations polaires, pourtant essentielles pour la recherche polaire française et internationale", écrivent-ils. En 2022, "les dépenses de l’Institut polaire français explosent, au point de mettre en danger les rotations du personnel et le ravitaillement dès janvier 2023", souligne le collectif. En outre, "le maintien de la station Concordia est en question" : la France perdrait alors sa seule station permanente à l’intérieur de l’Antarctique.