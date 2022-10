"Sens du Service public", "le Lierre" et "Une Fonction publique pour la transition écologique" ont publié le 7 octobre 2022 un communiqué commun en réaction à la présentation du plan de sobriété énergétique présenté la veille par le gouvernement. Si, dans l’ensemble, elles se montrent assez favorables à un certain nombre de mesures immédiates prises par le gouvernement pour faire face à l’enjeu énergétique et écologique, elles regrettent un manque de mesures sur le moyen et le long terme.