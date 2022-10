Dans son Policy brief présenté le 12 octobre 2022, l’Observatoire français des conjonctures économiques confirme sa prévision déjà communiquée cet été : le taux de chômage se stabiliserait à 7,4 % fin 2022, pour monter à 7,8 % en 2023, avant de terminer l’année à 8 %. Et ce malgré la quasi-stabilité de la population active (+0,1 %). En cause : un "ajustement progressif des sureffectifs" et une faible croissance. Le ralentissement de l’activité dès l’été dernier dans l’industrie et, surtout dans les services, a été confirmé par l’Insee dans son point de conjoncture du 6 octobre.