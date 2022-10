Dans une lettre ouverte au maire de Marseille Benoit Payan (Le Printemps marseillais), la CFE-CGC, la CFTC, la FSU et l’Unsa, dénoncent la gouvernance municipale de la coalition de gauche et écologiste élue en juin 2010. Le recrutement d’un nouvel encadrement conduirait à une administration "désorganisée", qui "dégrade le fonctionnement des services publics" et "les conditions de travail", écrivent-ils dans ce courrier publié le 10 octobre 2022. Olivia Fortin, adjointe à la modernisation de l’administration, "regrette que les élections professionnelles donnent lieu à ce genre de courrier".