L’Agence foncière et technique de la région parisienne, devenue, en 2015, Grand Paris aménagement, a fêté ses soixante ans ce mardi 11 octobre à l’occasion d’une cérémonie à Ivry-sur-Seine. L’occasion de revenir sur l’histoire de cet aménageur d’État un peu particulier, à l’origine de la création de trois villes nouvelles et, pour Stéfan de Faÿ, son directeur général, de tracer la voie en détaillant un projet stratégique en cinq points. Projet qui fait écho à la feuille de route qu’est venu dérouler Olivier Klein, ministre du Logement et de la ville.