Dans une motion adoptée par le Cneser du 11 octobre 2022, le SNCS-FSU estime que le MESR "ponctionne les rémunérations des chercheuses et chercheurs pour financer la hausse des coûts liée à l’inflation". En effet, le décret du 15 septembre 2022 modifiant le Ripec, retarde de 9 mois la prise d’effet de la composante individuelle C3 du Ripec, en la reportant au 1er octobre et non plus au 1er janvier. Ce décalage "permet au MESR et aux organismes de réaliser des économies au détriment de la rémunération des chercheuses et des chercheurs", déplore le SCNS-FSU qui évoque un "hold-up inacceptable".