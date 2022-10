Un an après l’entrée en vigueur de la loi Climat, Grégoire Loiseau, professeur à l’université Paris-I, présente à AEF info ses observations sur le CSE et l’environnement. "Le temps nécessaire au CSE pour s’approprier les problématiques relatives aux enjeux environnementaux peut être long car il s’agit de faire évoluer la conception que les représentants du personnel ont traditionnellement du sens de leurs missions et de la raison de leur rôle". Pour s’intéresser aux conséquences environnementales "pures" qui "n’interfèrent pas avec la situation des salariés autrement qu’en raison de leur participation à l’activité de l’entreprise, le CSE doit sortir de sa zone de confort". Il revient également sur l’examen des conséquences environnementales lors d’un projet de réorganisation ainsi que sur le rôle du CSE à l’occasion de l’adoption par l’entreprise de mesures de sobriété énergétique.