En octobre 2022, le mouvement #Meetoo fête ses cinq ans d’existence. Et si l’actualité reste marquée par de nombreuses affaires de présomption de harcèlement, comment cette notion est-elle perçue par les salariés dans les entreprises ? Selon une étude menée par le cabinet Qualisocial, publiée le 12 octobre 2022 et menée auprès de 2 000 actifs des secteurs privé et public, 43 % des salariés ont un niveau de connaissance du sujet "quasi nul" et seuls 4 % le maîtrisent bien. Après sensibilisation, 35 % des actifs se rendent compte qu’ils ont déjà été victimes de harcèlement au travail.