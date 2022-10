Accompagnement global : Pôle emploi Paca et le département des Bouches-du-Rhône renouvellent leur partenariat

Articuler le champ de l’emploi et le champ social pour garantir l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi, en particulier des bénéficiaires du RSA : tel est l’objectif de la convention renouvelée le 27 janvier 2021 entre Pôle emploi Paca et le département des Bouches-du-Rhône. Depuis 2018, près de 3 900 personnes ont bénéficié d’un accompagnement global par un travailleur social du département et un conseiller de Pôle emploi. Des conseillers emploi formation et des correspondants RSA ont été nommés dans chaque structure afin de renforcer la coopération. Celle-ci s’est aussi traduite par la signature de parcours emploi compétences pour un millier de bénéficiaires du RSA en 2020. Cette convention préfigure le futur service public de l’emploi et de l’insertion dans le cadre du Plan pauvreté signé entre l’État et le département, précisent l’opérateur et la collectivité.