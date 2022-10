Dans l’académie de Corse, inspecteurs et conseillers pédagogiques sont "en alerte au plus près" des écoles et des EPLE pour "organiser les premières concertations après les vacances de la Toussaint", explique à AEF info le recteur Jean-Philippe Agresti, le 11 octobre 2022. Il s’agit de répondre à "la demande" des équipes pédagogiques en allant "vers celles qui ont le plus besoin de nous" pour participer au CNR éducation. Jean-Philippe Agresti veut aussi encourager "le travail en réseau" alors que près de la moitié des écoles comptent au plus trois classes. Le recteur revient aussi sur la rentrée 2022, jugée "très satisfaisante". "Depuis la crise Covid, nous avons franchi un cap", dit-il à propos du vivier d’enseignants remplaçants. Une dizaine de collèges vont participer à l’expérimentation de deux heures hebdomadaires supplémentaires d’EPS ou à la demi-journée hebdomadaire Avenir.