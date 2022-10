À Marseille, 59 écoles expérimentent la méthode de "l’école du futur", prémisse de la consultation sur l’école désormais encouragée dans le cadre du CNR éducation. Vincent Stanek, Dasen des Bouches-du-Rhône, et Dominique Leporati, son adjoint, décrivent l’approche mise en place sur ce territoire pionnier, fondée sur "l’autonomie et l’accompagnement". Ils sont entrés dans "une nouvelle phase de repérage des intentions". "Il n’y a pas de demande iconoclaste", disent-ils à propos des projets, mettant l’accent sur leur caractère interdisciplinaire, la formation et le lien avec la collectivité.