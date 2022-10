La situation reste tendue dans les raffineries et dépôts pétroliers en France, malgré les appels au dialogue de toutes parts, et l’annonce de la signature d’un accord salarial au sein du groupe Esso. Mardi 11 octobre 2022, considérant que cet accord devait être respecté par tous, la Première ministre a appelé à lever les blocages, et décidé de réquisitionner les personnels des dépôts Esso. Et s’est déclarée prête à faire de même pour les salariés de TotalEnergies si la CGT refuse la "main tendue" de la direction.