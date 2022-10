Le Cneser du 11 octobre 2022 adopte deux projets d’arrêtés sur le 3e cycle des études pharmaceutiques. L’un sur le référentiel de mises en situation et d’actes permettant au docteur junior inscrit en DES de pharmacie hospitalière d’acquérir progressivement une pratique professionnelle autonome (27 pour, 4 contre, 1 abstention). L’autre sur le changement d’interrégion, région ou subdivision pour motif impérieux (19 pour, 14 abstentions). Il approuve les accréditations pour le DE Ibode (AMU, Amiens, Brest, Montpellier, Nantes et Rennes-I, 13 pour, 5 contre, 14 abstentions) et pratique avancée (UBO 6 ans, Unistra 2 ans ; 12 pour, 5 contre et 7 abstentions). Est aussi voté un projet accréditant l’université d’Artois à délivrer la LP "Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration" (31 pour, 1 abstention). D’autres textes sont votés sur les établissements et les SSU.