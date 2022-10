Voici une sélection d’informations recueillies lors des Assises de la cybersécurité, qui se tenaient du 12 au 14 octobre 2022 à Monaco :Le chef de la section cyberdéfense de l'Otan appelle à ne pas baisser la garde ;Thales se consolide avec l'acquisition de S21sec et Excellium ;Tehtris et Citalid annoncent des levées de fonds de 44 et 12 millions d'euros ;Thales et Monaco cyber sécurité s'associent pour la réponse à incident ;Guillaume Poupard conseille trois livres sur la cybersécurité.