L’article 6 de la loi du 2 août 2021 sur la santé au travail a créé un "passeport de prévention", destiné à recenser "les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail". Le décret d’application relatif à ce dispositif, censé être mis en œuvre depuis le 1er octobre 2022, n’est pas encore paru, mais un site gouvernemental d’information vient d’être mis en ligne. Ce dernier précise que le passeport de formation sera accessible à partir d’avril 2023 via le portail CPF ou le passeport compétences.