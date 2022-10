C’est le 28 octobre 2022 que le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques organisera sa "conférence des parties prenantes" sur les services publics, intitulée "notre service public", déclinaison sur ce thème du CNR (Conseil national de la refondation) lancé le 8 septembre dernier par le président de la République. "C’est dans cet esprit et avec cette méthode du dialogue qui rassemble toutes les forces vives de la Nation, que nous lancerons une large concertation autour de la raison d’être du service public et les enjeux auquel il fait face", indique l’invitation adressée ce jour par le ministère aux acteurs concernés, dont les organisations syndicales. Le 15 septembre, lors de la réunion de suivi des mesures de la conférence salariale, Stanislas Guerini avait annoncé à ces dernières pour début octobre la tenue de cet évènement destiné à prioriser les chantiers à venir.