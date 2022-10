La Banque des territoires et Opendata France dévoilent, jeudi 13 octobre 2022, les six lauréats de l’AMI "Action cœur de ville Data", lancé en février dernier et consacré à l’utilisation de données publiques au profit de la transition écologique. Alès, Bayonne, Fécamp, Niort, Saint-Omer et Vitré, toutes membres du programme ACV, bénéficieront d’un accompagnement de plusieurs mois pour expérimenter leurs projets "dans les meilleures conditions", indiquent les partenaires.