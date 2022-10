Face aux enjeux de la transition écologique, à l’insuffisance de l’effort de recherche privé et l’efficacité relative des aides publiques en faveur de la R&D, le Cese dévoile des pistes pour renforcer l’effort de recherche français, dans son "rapport annuel sur l’état de la France 2022", publié le 12 octobre 2022. Il rappelle "l’urgence absolue de dédier davantage de ressources à la R&D publique et privée" et préconise de privilégier les financements récurrents en faveur des dotations de base et de définir "une orientation stratégique et partagée de la recherche et de l’innovation".