Dotée de 250 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 255 M€ en crédits de paiement pour 2023, l’action 7 "urbanisme et aménagement" représente 31 % des crédits du programme 135 (Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat) de la mission Cohésion des territoires (803 M€en AE et 781 en CP) pour 2023. Elle prévoit notamment 33,4 M€ en AE et de 38,4 M€ en CP pour les 14 EPA et une dotation de 182,5 M€ en AE et en CP pour les EPF, les EPFA et les agences des cinquante pas géométriques ainsi qu’un relèvement du plafond de la taxe spéciale d’équipement pour les EPF.