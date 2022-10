La région Île-de-France a organisé une première journée de l’urbanisme transitoire ce mardi 11 octobre. L’occasion, pour la collectivité, de dresser un bilan de son dispositif de soutien à l’urbanisme transitoire, déployé depuis 2016, qui a d’ores et déjà accompagné 115 projets pour 9,5 millions d’euros de subventions. "Ce qui n’était pas forcément gagné d’avance, c’est que c’est un dispositif qui a maillé le territoire et pas seulement la zone dense", souligne Jean-Philippe Dugoin-Clément, vice-président de la région chargé du logement et de l’aménagement.