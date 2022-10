Des centaines d’agents de police judiciaire, non concernés mais préoccupés par la réforme, se sont rassemblés, mardi 11 octobre 2022, devant le siège de la PJ à Paris, pour exprimer leur "solidarité" avec leurs collègues des autres régions et leur "inquiétude", alors que le bras de fer entre la direction générale et les agents de la DCPJ a pris une nouvelle tournure à l’issue du limogeage d’Eric Arella à Marseille. Des dizaines de magistrats sont venus leur apporter leur soutien. Une autre mobilisation, nationale cette fois, aura lieu lundi 17 octobre à l’initiative de l’ANPJ.