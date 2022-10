Les modalités de déploiement de la campagne 2022-2023 "pour des stages de qualité" proposés aux élèves de 3e de REP et REP+ dans les administrations de l’État et dans le secteur privé sont précisées dans une circulaire du 6 octobre 2022. Comme depuis son lancement en 2018, l’objectif est de proposer 30 000 stages, la moitié dans les administrations publiques et l’autre moitié dans le secteur privé. La circulaire détaille le nombre de stages à offrir par département et par ministère. L’ensemble des offres identifiées devront être déposées sur la plateforme nationale monstagedetroisieme. Cette plateforme permet notamment au principal de collège et aux professeurs principaux de suivre l’ensemble de leurs élèves, via des espaces personnalisés.