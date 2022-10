Le gouvernement se félicite d’une hausse des dépenses de l’État favorables à l’environnement lors de la présentation du troisième budget vert, mardi 11 octobre 2022 : 33,9 Md€ annoncés pour 2023 vs 29,4 Md€ en 2022. Les dépenses brunes seront, elles, à nouveau en hausse (10,7 Md€ en 2023 vs 10,3 Md€ en 2022), montrant la difficulté des pouvoirs publics à s’emparer de ce sujet. Elles explosent ces deux dernières années si l’on y ajoute les boucliers tarifaires : 55,6 Md€ en 2023 et 44,7 Md€ en 2022.