L’Anses a réuni son premier comité de dialogue "Biotechnologies, environnement et santé" lundi 10 octobre 2022. Présidé par Jacques Vernier (ancien député-maire UMP de Douai, président du CSPRT et de la Cifrep), il est présenté comme "un lieu d’échanges avec les parties prenantes sur les travaux scientifiques de l’agence dans ce domaine". En sont notamment membres : FNE, Humanité et Biodiversité, Générations futures, la FNSEA, la Confédération paysanne ou encore la Fnab. Depuis le 1er janvier 2022, à la suite de la suppression du Haut Conseil des biotechnologies (lire sur AEF info), l’Anses assure "de nouvelles missions d’évaluation pour les organismes et produits issus des biotechnologies, dans le domaine agroalimentaire comme pour des applications médicales". La question des "nouveaux OGM" ou NBT (new breeding techniques) pourrait notamment s’inviter dans les débats.