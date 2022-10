Les universités de recherche françaises réunies sous la bannière d’Udice réagissent, le 11 octobre 2022, à la proposition des ministres des Finances de l’Union européenne de réduire le budget 2023 d’Horizon Europe de 663,2 M€, qu’elles "dénoncent fermement". Après le Parlement européen et plusieurs associations, Udice en appelle au soutien du gouvernement français dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et à la ministre de l’ESR alors que les discussions se poursuivent entre le Parlement et le Conseil.