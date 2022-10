"Le véhicule électrique n’est pas neutre en carbone", il part même avec une "dette carbone largement supérieure à celle d’un véhicule thermique", explique l’Ademe, qui recommande de choisir une batterie de taille "raisonnable" (soit inférieure à 60 kWh) pour limiter cet impact, et un véhicule "optimisé pour l’usage le plus fréquent, les déplacements du quotidien". Une préconisation qui figure dans l’avis que publie l’agence, mercredi 12 octobre 2022, pour "éclairer les débats, quelques jours avant le Mondial de l’auto", et qui recense également quelques propositions concernant la recharge.