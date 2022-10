Le député Raphaël Schellenberger (LR, Haut-Rhin) présidera la commission d’enquête "visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France", apprend AEF info le 11 octobre 2022. Demandée par le groupe LR dans le cadre de son droit de tirage, cette commission a obtenu le feu vert de la commission des affaires économiques et a été validée par la conférence des présidents. Le député Renaissance Antoine Armand (Haute-Savoie) devrait en être le rapporteur. La commission sera installée le 23 octobre et rendra ses travaux sous six mois. Lors des débats, la majorité avait mis en garde le groupe LR sur le fait qu’une commission d’enquête "ne peut mettre en cause la responsabilité réelle ou hypothétique des présidents de la République dans l’exercice de leurs fonctions", en référence à la proposition de résolution visant à créer la commission.