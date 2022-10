Placer "l’étudiant et la qualité de service au centre" : c’est ce qui a motivé l’université Jean-Monnet de Saint-Étienne pour développer une application mobile, téléchargeable sur l’Appstore et Google Play, opérationnelle depuis le 10 octobre 2022. Elle offre aux étudiants "un accès facilité aux informations et services utiles à leurs études : planning de cours personnalisé, menus du Crous, carte des campus, affluence à la BU, contacts (scolarité, vie étudiante, sport, culture, médecine préventive…), accès à la messagerie universitaire, actualités". L’établissement précise qu’au lendemain de sa mise en ligne, il "comptabilise déjà 4 000 téléchargements, preuve que les attentes étaient importantes". Ce projet a été financé "dans le cadre de la politique d’amélioration de la qualité de vie des étudiants et non sur les fonds CVEC", ajoute l’université, refusant d’en dévoiler le coût.