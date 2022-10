Crise sanitaire, incertitude face aux conséquences de la guerre en Ukraine, et aujourd’hui instabilités dues aux préoccupations écologiques et sociales… les managers doivent gérer leurs équipes autrement qu’il y a deux ans. Comment, dans un environnement complexe, susciter l’envie de devenir manager et accompagner cette fonction au quotidien ? Des questions auxquelles ont répondu Sandrine Meunier, Chief People Officer d’Aircall, et Nicolas Pauthier, Global VP HR chez L’Oréal, à l’occasion d’un webinaire organisé par Numa le 11 octobre 2022.