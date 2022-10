Garantir l’obligation de formation des 16-18 ans, renforcer les moyens de la mission de lutte contre le décrochage scolaire, transformer les enseignements… Voici quelques-unes des propositions du Cese pour améliorer la lutte contre les sorties scolaires précoces. Dans son "rapport annuel sur l’état de la France 2022", rendu public le 12 octobre 2022, le Cese recommande de "renforcer et de pérenniser les missions et les moyens financiers et humains" alloués par les ministères à la politique de lutte contre le décrochage scolaire. Il préconise aussi une "refonte de l’orientation".