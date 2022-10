Quelle est la place des aménageurs publics sur le marché immobilier francilien ? Comment cohabitent-ils entre eux ainsi qu’avec les acteurs privés du secteur, très présents dans la région ? Dans son étude intitulée "Les opérateurs publics dans le marché de l’aménagement francilien" et publiée mardi 11 octobre 2022, l’institut Paris région conclut à la "recomposition du paysage de l’aménagement" et à la concentration de leurs moyens en Île-de-France avec, certes, une profusion d’acteurs privés mais aussi une présence toujours importante de l’État, à travers les EPA et l’Epfif notamment.