"Adopter une approche plus qualitative, prendre en compte plus largement les pratiques de science ouverte et valoriser les différentes activités des chercheurs" : le 28 septembre 2022, la ministre française de l’ESR, Sylvie Retailleau, était invitée par la Commission européenne à présenter les grandes lignes de la réforme de l’évaluation de la recherche qui marquait une nouvelle étape avec l’annonce des 51 premières organisations signataires de l’accord européen. Gage de l’implication de la communauté scientifique française dans le processus, l’ANR, le CNRS et le HCERES figurent parmi celles-ci, après avoir participé à l’élaboration du texte. Pour AEF info, Thierry Damerval (ANR), Alain Schuhl (CNRS) et Bernard Larrouturou (HCERES) détaillent ce qu’implique cet engagement qui s’inscrit dans la lignée de la Déclaration de San Francisco sur l’évaluation de la recherche (Dora).