"Véritable opportunité pour améliorer la qualité de l’air et la qualité de vie des populations", les ZFE, en "impactant fortement les mobilités et l’accès aux activités quotidiennes et aux droits des individus", soulèvent aussi "des enjeux d’acceptabilité et de justice sociale", estiment les députés Gérard Leseul et Bruno Millienne, rapporteurs de la mission flash sur le sujet, dont ils présentent les conclusions, mercredi 12 octobre 2022. Ils formulent une série de recommandations visant à accompagner ménages et entreprises, et ainsi favoriser le succès de ce dispositif.