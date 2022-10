"Personnels formés, pointus, disponibles, ultra-motivés et capables d’appréhender un grand niveau de complexité dans les enquêtes", "moyens matériels extrêmement importants" et "temps long" : pour lutter contre une criminalité organisée qui s’adapte en permanence, le directeur central adjoint de la PJ Philippe Chadrys liste auprès d’AEF info les outils qui permettent à l’institution d’appréhender au mieux ce phénomène, dominé à 80 % par le trafic de stupéfiants. Comme lors du colloque du centenaire de l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris où il intervenait fin septembre 2022, l’inspecteur général dresse l’état de la menace, devenue un "défi technologique" pour les enquêteurs. Il estime qu’on ne peut aujourd’hui "pas lutter contre ces trafiquants sans passer par des canaux de coopération". Par ailleurs, s’il ne s’exprime pas sur la réforme de la police, il entend "maintenir l’écoute" avec les agents de la PJ.