Voici les temps forts, concernant la sécurité, de la semaine du lundi 17 octobre 2022, marquée par l’appel à la mobilisation nationale des agents de police judiciaire mais aussi de magistrats et avocats dans 35 villes. Mardi, les sénateurs votent sur le projet de Lopmi, et le ministre de l'Intérieur est auditionné sur le PLF pour 2023. La police municipale de Paris fête le même jour sa première année. Mercredi, le CSM rend deux avis concernant des membres du PNF. Jeudi, l’ex-préfet de police Didier Lallement publie un livre et la gendarmerie lance sa campagne de recrutement.