"Face à l’urgence écologique, comment transformer les programmes des écoles et universités ?" se demandent deux enseignants de Skema BS dans un article publié sur le site de The Conversation, le 10 octobre 2022. Les auteurs proposent de s’engager dans "une approche transformative" dans le but d’enseigner l’ingénierie et le management "pour le développement durable".