Réforme des retraites : le nouveau cycle de concertations débutera mercredi 5 octobre 2022

"Comme l’ont indiqué le président de la République et la Première ministre, je recevrai les partenaires sociaux pour ouvrir les concertations relatives à la réforme des retraites", confirme Olivier Dussopt à l’AFP, le 3 octobre 2022. La première réunion "se tient mercredi 5 octobre à 14h30", précise le ministre du Travail. Lors de cette rencontre, il présentera "le calendrier, la méthode et les objectifs de la réforme, dans la perspective d’un projet de loi adopté d’ici à la fin de l’hiver 2023". Outre les huit organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national interprofessionnel, l’Unsa, la FSU et la FNSEA participeront aux discussions. Si la pénibilité, l’emploi des seniors ou la revalorisation des minimums doivent être abordés, l’un des objectifs affichés demeure le "report progressif de l’âge de départ de quatre mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031".