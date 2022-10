Alors que l’examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2023 a commencé ce lundi 10 octobre, six organisations professionnelles du secteur de la construction s’inquiètent de deux amendements déposés par Daniel Labaronne, à la tête d’une "task force" parlementaire chargée d’identifier les sources d’économies budgétaires. Un amendement avance d’un an, au 31 décembre 2023, la fin du Pinel. Un second propose de mettre fin au PTZ en zones non tendues en 2023. De quoi précipiter "la crise du logement en germe", selon ces organisations.