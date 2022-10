Le débat public sur le nouveau nucléaire sera réussi s’il est utile au Parlement, estime Chantal Jouanno

"On n’est pas sûrs que ce débat serve à quelque chose mais on va tout faire pour que ce soit le cas", indique Michel Badré, le 11 octobre 2022, devant des journalistes. À quelques semaines du lancement du débat public sur le programme de nouveaux réacteurs nucléaires et sur le projet de deux réacteurs EPR2 à Penly, les membres de la Commission nationale du débat public espèrent que ses conclusions viendront nourrir les débats parlementaires et la future loi de programmation énergie-climat, attendue pour le 1er juillet 2023. Si le calendrier est respecté.