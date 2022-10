La concertation sur la réforme des bourses, menée par Jean-Michel Jolion, est élargie à la vie étudiante, indique-t-il à AEF info lors d’un entretien le 10 octobre 2022. Lancée officiellement le 7 octobre, elle doit aboutir dans un premier temps à un rapport sur les mesures applicables à la rentrée 2023. Elle n’est pas pensée "dans une optique de rallonges ou d’enveloppe à flécher", déclare-t-il. Elle étudiera "des propositions pour améliorer notre modèle et optimiser le système actuel qui comporte un certain nombre d’effets pervers". Cela pourrait être la simplification de la demande de bourses, une prime de rentrée pour les primo-arrivants ou la prise en compte de la mobilité. Les mesures structurelles, qui soulèvent davantage de questions de fond, seront traitées dans un second temps et feront l’objet d’un rapport à la fin de l’année universitaire, pour être opérationnelles en 2024-2025.