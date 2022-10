Contrat de professionnalisation, ProA, CPF de transition, Transco, FNE-Formation. La ministre déléguée à l’Enseignement et à la Formation professionnels s’est montrée directe, le 7 octobre 2022, quant aux limites des dispositifs actuels dédiés aux reconversions professionnelles. Des dispositifs qui devront être clarifiés et simplifiés pour mieux répondre aux besoins des entreprises et des actifs. Outre ce premier objectif, Carole Grandjean a également précisé les évolutions que devrait connaître le CPF, dessinant ainsi les contours d’une "rénovation" du système de formation continue.