Une FAQ (foire aux questions) sur la taxonomie a été publiée, le 6 octobre 2022, au Journal officiel de l’Union européenne. Intitulée "Communication de la Commission sur l’interprétation de certaines dispositions légales de l’acte délégué sur la publication d’informations au titre de l’article 8 du règlement établissant la taxinomie de l’UE, en ce qui concerne la déclaration des activités et actifs économiques éligibles", ce document répond à 33 questions fréquentes et vient compléter une première FAQ publiée en décembre 2021 (lire sur AEF info). Parmi les questions traitées : "En quoi consistent les activités économiques 'habilitantes' et 'transitoires' dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie ?" ou encore "Comment le chiffre d’affaires, les Capex et les Opex sont-ils définis dans le cadre de la publication d’informations sur l’éligibilité à la taxinomie ?".