Si l'augmentation du niveau de qualification des alternants semble inexorable, les 260 548 apprentis embauchés à un niveau infra-bac (+21 % en 2021) tiennent un rôle essentiel pour faire face aux pénuries de compétences dans les entreprises de toute taille et de divers secteurs d’activité. C’est le cas dans les métiers de bouche ou du bâtiment dont les artisans ont toujours recruté des alternants au niveau infra-bac, mais aussi dans les groupes comme Bouygues Énergie Services dont l’activité et son avenir dépendent de ces niveaux de qualification. Dans le champ médico-social où l’alternance reste peu développée, elle pourrait être une réponse aux problématiques récurrentes et aiguës de recrutement. Dans ce premier volet d’une série de deux articles (1), AEF info donne la parole aux employeurs de ces publics, qui mettent en exergue leurs spécificités et leurs atouts.