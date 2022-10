Le Conseil d’État met un terme au long feuilleton des recours à l’encontre de la réforme de l’assurance chômage initiée en 2019. La plus haute juridiction administrative a rejeté, lundi 10 octobre 2022, les requêtes des organisations syndicales et de fédérations patronales à l’encontre respectivement du décret n°2021-1251 du 29 septembre 2021 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions du régime d’assurance chômage et de l’arrêté du 28 juin 2021 relatif aux secteurs d’activité et aux employeurs entrant dans le champ d’application du bonus-malus sectoriel.