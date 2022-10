The Shift Project dévoile mardi 11 octobre 2022, sa publication définitive dédiée à la résilience des territoires face aux crises, dans le cadre d’une campagne d’alerte des élus et des décideurs locaux. Le think tank présidé par Jean-Marc Jancovici a choisi de présenter six cahiers distincts, dédiés aux villes, campagnes, métropoles, à la montagne, au littoral et à l’outre-mer. "Les crises sont là. Il faut les prendre en compte et les anticiper", affirme son coauteur Laurent Delcayrou, qui déplore des initiatives territoriales "brouillonnes" et "sans coordination".